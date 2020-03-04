Армия и оружие
Lenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.
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