с чего всё началось

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Футбол Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.

Политика Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений Верховная рада Украины приняла в среду закон, который разрешает допуск на территорию страны иностранных военных в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Наука У коронавируса выделили два подтипа Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.

Политика Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.

Шоу-бизнес СМИ выясняют местонахождение Заворотнюк Актриса может находиться в своей московской квартире Поклонники Анастасии Заворотнюк уже не первый месяц гадают, где же сейчас находится их любимица и как ее здоровье.

Общество Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.