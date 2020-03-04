Армия и оружие
Lenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.
Читать в источнике
Оценить797
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
СССР назвали самой демократической страной
СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Футбол
В РЖД назвали нормальной практикой иск «Локомотива» к Геркусу
Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу является нормальной практикой.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Футбол
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Здоровье
Facebook разрешит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе
Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
Политика
Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против РФ
Сегодня, 4 марта 2020 года, стало известно, что постоянные представители 27 стран Евросоюза на встрече согласовали продление индивидуальных санкций против россиян на полгода.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Футбол
Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера
После игры полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним фанатов. Хавбек забрался на западную трибуну.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова из-за уклонения от уплаты налогов.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.