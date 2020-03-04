с чего всё началось

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.

Происшествия Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

Политика СССР назвали самой демократической страной СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Здоровье Facebook разрешит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа.

Общество Сбербанк смоделировал распространение коронавируса Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.

Политика Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против РФ Сегодня, 4 марта 2020 года, стало известно, что постоянные представители 27 стран Евросоюза на встрече согласовали продление индивидуальных санкций против россиян на полгода.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Кино DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн» В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.

Авто Geely для беспилотных машин создаст спутники Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.

Энергетика «Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.