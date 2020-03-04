Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.
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Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает
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