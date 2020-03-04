Армия и оружие
Lenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.
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Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
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Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
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«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
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Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок
Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.
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Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Концессионер – «Лыткаринская платная дорога», которая на 70% принадлежит ИК «Регион», остальное – у компании «Русдор-финанс».
Наука
Специалисты Третьяковки раскрыли тайну картины Дмитрия Левицкого
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
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РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
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Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
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Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России
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Политика
Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
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В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Речь идет о Валенти Сельвесюки и Сергее Ткаченко. Тверской суд Москвы заочно арестовал поляка и украинца по «делу Магомедовых».