с чего всё началось

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Экономика ФРС США понизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США на состоявшемся сегодня внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса.

Биатлон МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.

Космос NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле NASA сообщило, что в конце апреля астероид, имеющий 4 км в диаметре и являющийся потенциально опасным, приблизится к Земле на безопасное расстояние.

Общество Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".

Происшествия Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.

Наука Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Политика Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта.