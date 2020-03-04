Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.
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с чего всё началось
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает
 Al Masdar News.
РБК12:53

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СМИ: сирийская армия пыталась сбить турецкий истребитель

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РБК13:11

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

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Сирийцы попытались сбить турецкий F-16 с помощью С-200

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Военные Сирии пытались сбить турецкий F-16 из ЗРК С-200

Московский Комсомолец11:55

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Газета.Ru11:19

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Lenta.ru05:20
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