Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков в своих соцсетях отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».
Космос
Найден способ достичь скорости света
Политика
Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства
Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Авто
Под налог на роскошь в России попали новые автомобили
В России Минпромторг дополнил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В расширенный список вошли 1298 моделей машин.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Гаджеты
В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада
Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах
Компания Konami портировала игру Castlevania: Symphony of the Night на мобильные платформы Android и iOS.
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли в Сирии
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Происшествия
ФСБ обнаружила в Твери ячейку террористов
В Твери сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Политика
Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
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