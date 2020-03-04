Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.

СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Общество Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков в своих соцсетях отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».

Политика Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Гаджеты В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.

Общество У семьи Навального заблокировали все счета Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.

Биатлон Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.

Происшествия ФСБ обнаружила в Твери ячейку террористов В Твери сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков.