Армия и оружие

РБКРБКСМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Сирийская армия попыталась сбить турецкий самолет

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СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

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Сирийская армия сбила турецкий дрон, F-16 увернулся от ракеты С-200

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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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