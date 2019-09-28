Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер. С таким заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

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