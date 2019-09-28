Армия и оружие
Российская газетаСирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска
Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер. С таким заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Наука
Улучшить состояние при болезнях сердца помогут физические нагрузки
Южный Федеральный 10:50
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 01:43
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 14:57
Авто
Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 05:36
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Гаджеты
Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com вчера в 22:52
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Футбол
Сёмин подразнил судей после гола Крыховяка в матче с «Зенитом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подразнил судей матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» после гола полузащитника своей команды Гжегожа Крыховяка.
RT на русском 15:26
Политика
В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
На Украине родились сиамские близнецы, имеющие одно тело и две головы.
Газета.Ru 15:36
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:27
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
Российская газета 06:42
Экономика
Белоруссия собралась искать альтернативу российской нефти
Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 26 сентября в 05:34