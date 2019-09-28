Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер. С таким заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
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Сирия потребовала вывести все незаконные иностранные войска из страны

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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

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Сёмин подразнил судей после гола Крыховяка в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подразнил судей матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» после гола полузащитника своей команды Гжегожа Крыховяка.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.
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Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

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Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

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Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
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Белоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

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