Все незаконные иностранные военные подразделения должны покинуть территорию Сирии, в противном случае правительство САР оставляет за собой право на любые ответные действия. Об этом заявил 28 сентября министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройства.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Футбол «Милан» может снова сменить владельца «Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.

Экономика Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.

Политика Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

Общество Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Здоровье Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья Исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние зубов и полости рта в целом.

Гаджеты Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.

Единоборства Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.

Гаджеты Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.