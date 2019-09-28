Армия и оружие
REGNUMСирия требует вывода войск США и Турции
Все незаконные иностранные военные подразделения должны покинуть территорию Сирии, в противном случае правительство САР оставляет за собой право на любые ответные действия. Об этом заявил 28 сентября министр иностранных дел САР Валид Муаллем.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета вчера в 07:37
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройства.
РИА Новости 18:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости 08:48
Футбол
«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Экономика
Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
Газета.Ru 16:19
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском 19:40
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Здоровье
Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние зубов и полости рта в целом.
Российская газета вчера в 01:32
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Единоборства
Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс 16:57
Гаджеты
Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com вчера в 23:10
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия 25 сентября в 18:21
Хоккей
«Детройт» отправил Свечникова в АХЛ
Спорт-Экспресс 17:56
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Российская газета 14:23
Культура
Названо место похорон Марка Захарова
ТК Звезда 07:23
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16