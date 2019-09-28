Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирия требует вывода войск США и Турции

Все незаконные иностранные военные подразделения должны покинуть территорию Сирии, в противном случае правительство САР оставляет за собой право на любые ответные действия. Об этом заявил 28 сентября министр иностранных дел САР Валид Муаллем.
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