Глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.

МИД Сирии требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны

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