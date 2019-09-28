Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирия потребовала вывода войск США и Турции

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
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Сирия потребовала вывода войск США и Турции

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