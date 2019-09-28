Армия и оружие
РИА НовостиСирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
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Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США
По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан.
Российская газета 06:42
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Здоровье
«Масштабы катастрофические»: интервью с врачом-эндоскопистом
О катастрофических масштабах говорят не только за рубежом, но и в России.
ВашГород.ру 14:00
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 25 сентября в 20:01
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск 04:02
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора Трампа и Лаврова
Белый дом решил ограничить свободный доступ к стенограмме разговора американского президента Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухгодичной давности.
Pravda.Ru 04:27
Наука
Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком
Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
Goroday.ru 19:03
Наука
Обзор показывает, что у России есть потенциал стать лидером по производству «морских» лекарств
Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря.
Индикатор 07:51
Хоккей
Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Космос
Ученые предложили сделать Марс обитаемым с помощью земных микробов
Суть событий 09:25
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Спорт
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров
Американский легкоатлет Кристиан Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров, выиграв финальный забег с временем 9,76 секунды.
Газета.Ru 17:30
Футбол
«Атлетико» и «Реал» завершили мадридское дерби нулевой ничьей
Спорт-Экспресс 16:51