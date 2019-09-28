Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры. С таким заявлением выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

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