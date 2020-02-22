Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. "Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами", - отмечается в заявлении.
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Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

РИА Новости09:49

Сирия будет сбивать любые нарушившие воздушное пространство страны самолеты

Коммерсантъ10:22

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском10:07

Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

РБК10:51

В Сирии пообещали сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

Газета.Ru09:38

Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Lenta.ru09:35

СМИ: силы ПВО Сирии будут сбивать воздушные средства, нарушившие границы страны

ТАСС09:35
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Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
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Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
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Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
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Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
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Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»

Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Вестник 20 февраля в 05:15
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Биатлон

Итальянская полиция ничего не нашла у российских биатлонистов

Как заявили в прокуратуре Больцано, поводом для проведения обыска стал сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга.
Вести.Ru 12:58
Спорт

Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина

Известия 14:08
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Биатлон

Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной

Ещё одна украинка Вита Семеренко также отметила, что главной причиной успехов сборной является командный дух и вера в друг друга.
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Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

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Хет-трик Эдера принес футболистам «Локомотива» победу над «Чайкой»

РИА Новости 13:32
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«Валенсия» с Черышевым в составе крупно проиграла «Реал Сосьедад»

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Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки

Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
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Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
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Армия и оружие

Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом

Ближневосточное новостное агентство Arab 24 опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по бомбардировщику Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб.
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Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации

Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты.
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Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
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В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei

Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
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Lenta.ru вчера в 23:54
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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Кардиолог Мамедов назвал ранние симптомы сердечного приступа

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа.
ToDay News Ufa вчера в 00:39
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«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
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В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
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Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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