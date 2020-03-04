Армия и оружие
Газета.RuСирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News. По данным издания, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако информация о попадании в цель отсутствует.
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BMW презентовала новый логотип марки
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Назначен новый премьер-министр Украины
Новым главой Кабинета министров Украины назначен Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность вице-премьера – министра развития общин и территорий.
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В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.
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Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
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Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
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Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Депутат Дмитрий Юрков объяснил посещение «роддома» в Каргополе
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Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Общество
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
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Футбол
«Реал» может уволить Зидана и пригласить Почеттино
На пост Зинедина Зидана могут пригласить аргентинца Маурисио Почеттино. Сейчас 48-летний наставник временно безработный.
Общество
Компания Group-IB выявила новые фейки о коронавирусе в России
Пресс-служба Group-IB сообщает, что компания за сутки выявила очередную волну фейковых сообщений о коронавирусе в России.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
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Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Здоровье
В Саратовской области шесть школ закрыты на карантин
В министерстве образования Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что по состоянию на 2 марта в регионе остаются закрытыми на карантин по заболеваемости ОРВИ шесть школ: по одной в Ивантеевском, Федоровском и Екатериновском районах и три учебных заведения в Аткарском районе.
Общество
В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Гаджеты
WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему
В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.
Армия и оружие
Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе
Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.