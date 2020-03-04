Армия и оружие
Lenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.
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Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Экономика
В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию
Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Энергетика
В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил о завершении встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Австрии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Здоровье
Почти 30 человек наблюдают врачи в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Наука
Скорбь по умершему партнеру может быть связана с раком кожи
Оказалось, что скорбь по умершему партнеру связана с пониженной вероятностью диагностирования меланомы, но с повышенном риском смерти от этого заболевания.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Армия и оружие
Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Общество
Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.