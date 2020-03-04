с чего всё началось

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Экономика В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Авто Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Происшествия Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.

Общество Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.