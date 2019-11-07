Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruСирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО, сообщает Haaretz со ссылкой на китайский портал Sina. Дамаск передал ракету «Праща Давида», упавшую из-за технического сбоя, России. «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.
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с чего всё началось
Одна из запущенных Израилем в направлении Сирии противоракет «Праща Давида» попала в руки сирийцев и была отправлена в Россию, сообщает китайское издание Sina
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Коммерсантъ18:25

Подробнее о событии

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

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СМИ: потерянную Израилем в Сирии ракету отправили в Россию

Коммерсантъ18:25

Россия захватила секретную израильскую ракету, упавшую во время неудачного боевого пуска

Avia.pro03 ноября в 22:18

СМИ: Россия получила от Сирии секретную израильскую противоракету

Rambler News Service13:59

Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО

Взгляд.ру09:31

Россия получила секретную израильскую противоракету

ГЛАС.RU04 ноября в 01:50

Китайские СМИ сообщили о передаче России израильской ракеты

РБК17:51
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

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Также «Шарвит ксамим», также «Станнер» - система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 200 км или от 40 до 300 километров, и дозвуковых крылатых ракет. Разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon. Предполагается, что она будет способна перехватывать и самолёты.
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