с чего всё началось

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО, сообщает Haaretz со ссылкой на китайский портал Sina. Дамаск передал ракету «Праща Давида», упавшую из-за технического сбоя, России. «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Политика Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Политика Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что швырял документы в Лаврова Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о потере ребенка Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.

Происшествия Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления вредной хурмы Специалист советует есть хурму дважды–трижды в неделю, что важно, в свежем виде, так как плоду противопоказана термическая обработка.

Политика Украина заявила, что победила Россию Недалекий министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий (почему недалекий, объясню) заявил, что международные гидрографические организации из Норвегии и Великобритании изъяли некие выпущенные Россией навигационные карты вод Украины из своих каталогов.

Общество Названа самая закредитованная группа россиян Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».

Экономика WSJ узнала о планах Xerox купить HP Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

Политика Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России По словам главы компании, запасы позволили бы Украине пройти отопительный сезон даже при прекращении Россией транзита газа с начала 2020 года.

Экономика Новак рассказал о динамике тарифов на электричество «Тарифы для населения тоже регулируются — на уровень примерно инфляция плюс 1 процент для того, чтобы не допустить резкого роста перекрестного субсидирования», — заявил Новак на «правительственном часе» в Госдуме.