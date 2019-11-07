Армия и оружие
BFM.ruСирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО, сообщает Haaretz со ссылкой на китайский портал Sina. Дамаск передал ракету «Праща Давида», упавшую из-за технического сбоя, России. «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.
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с чего всё началось
Одна из запущенных Израилем в направлении Сирии противоракет «Праща Давида» попала в руки сирийцев и была отправлена в Россию, сообщает китайское издание Sina.Коммерсантъ18:25
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Россия захватила секретную израильскую ракету, упавшую во время неудачного боевого пуска
Avia.pro03 ноября в 22:18
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Армия и оружие
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