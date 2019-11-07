Армия и оружие
BFM.ruСирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО, сообщает Haaretz со ссылкой на китайский портал Sina. Дамаск передал ракету «Праща Давида», упавшую из-за технического сбоя, России. «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.
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Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО
Взгляд.рувчера в 09:31
Россия захватила секретную израильскую ракету, упавшую во время неудачного боевого пуска
Avia.pro03 ноября в 22:18
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Общество
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Футбол
«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Политика
Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»
Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
Спорт
ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Происшествия
В Киеве подорван автомобиль. Погиб один человек, двое ранены
Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Транспорт
На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль
Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями
В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
Экономика
Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции
Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
Политика
WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным
Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.