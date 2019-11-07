Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruСирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО, сообщает Haaretz со ссылкой на китайский портал Sina. Дамаск передал ракету «Праща Давида», упавшую из-за технического сбоя, России. «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.
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Главные новости к утру 7 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

Известиявчера в 21:32

СМИ: Россия получила от Сирии секретную израильскую противоракету

Rambler News Serviceвчера в 13:59

Китайские СМИ сообщили о передаче России израильской ракеты

РБКвчера в 17:51

Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО

Взгляд.рувчера в 09:31

Россия получила секретную израильскую противоракету

ГЛАС.RU04 ноября в 01:50

Россия захватила секретную израильскую ракету, упавшую во время неудачного боевого пуска

Avia.pro03 ноября в 22:18
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Общество

В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников

В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Футбол

«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов

На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 14:51
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Театры

Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

News.ru вчера в 17:40
Экономика

Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:38
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Спорт

ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:49
Происшествия

В Киеве подорван автомобиль. Погиб один человек, двое ранены

Взрыв устройства, установленного на автомобиле Mercedes неизвестным, привел к гибели водителя транспортного средства и ранению двух его пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции 6 ноября, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Красная весна вчера в 18:38
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия вчера в 00:44
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Транспорт

На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль

Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями

В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 17:07
Происшествия

Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Политика

Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Экономика

Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции

Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 22:20
Политика

WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
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