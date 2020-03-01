Армия и оружие
Новый ДеньСирия закрыла небо над Идлибом после сбития двух сирийских самолетов
Командование правительственной армии Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В приказе говорится, что любые объекты в небе над северо-западом Сирии будут признаны враждебными и будут сбиваться силами ПВО, передает сирийское государственное агентство SANA.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
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Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
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Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
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Второй случай заражения коронавирусом подтвердила Белоруссия
Гражданка на днях вернулась в родной Витебск из Италии. Это второй подтверждённый случай в стране.
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Большунов не тратил время на питье воды ради результата
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Глава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус
Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.
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В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Зеленского попросили национализировать телеканалы олигархов
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля зарегистрировали петицию с просьбой национализировать украинские телеканалы, принадлежащие олигархам.
Общество
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Происшествия
Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве
На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.