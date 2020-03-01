Армия и оружие

Новый ДеньНовый ДеньСирия закрыла небо над Идлибом после сбития двух сирийских самолетов

Командование правительственной армии Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В приказе говорится, что любые объекты в небе над северо-западом Сирии будут признаны враждебными и будут сбиваться силами ПВО, передает сирийское государственное агентство SANA.
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