Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Его слова приводит иранское агентство ISNA.
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Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету

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