Армия и оружие
RT на русскомВ Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing
Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Его слова приводит иранское агентство ISNA.
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Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
Путин предупредил о катастрофе из-за войны на Ближнем Востоке
После встречи с канцлером ФРГ, которая приехала в Москву, российский президент выразил надежду на то, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Политика
В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина
На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Политика
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»
Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.