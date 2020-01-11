Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Его слова приводит иранское агентство ISNA.

В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

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Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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