Армия и оружие
ФАНСистема ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов
Роспотребнадзор рекомендует сократить длительность разговора по мобильному телефону до двух минут, отмечая, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать аппарат возле уха, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Наука
У африканских попугаев обнаружена склонность к альтруизму
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Происшествия
26-летний водитель легковушки погиб в ДТП на Светлоярской
26-летний мужчина погиб в результате жуткого ДТП на Светлоярской днем 11 января.
Биатлон
Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Сборная России, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, стала только седьмой, отстав от лидеров на +2 минуты 20,7 секунды при использовании 14 дополнительных патронов.
Шоу-бизнес
Королева установила 72-часовой срок для разрешения семейного скандала
Источник, близкий к герцогу, выразил сомнение в том, что этот срок может быть соблюден, и предложил королевской семье воздержаться от любых попыток «быстро подписать свое будущее и свою жизнь».
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Политика
Британия планирует отметить Brexit санкциями против России
Депутат: Британия «всегда будет гадить» России По версии издания, с помощью нового механизма МИД хочет показать, что после выхода из ЕС Великобритания будет играть серьезную роль на мировой арене.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Шоу-бизнес
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Фотомодель решила больше не скрывать Ратмира от пользователей Интернета.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.
Авто
В России начали действовать изменения для автомобилистов
В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Политика
Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли
Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске.
Политика
Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing
В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».