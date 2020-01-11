с чего всё началось

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он добавил, что цель была на расстоянии 19 километров.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Космос В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида» Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».

Здоровье Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.

Политика Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

Хоккей «Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Технологии Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.