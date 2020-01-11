Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСистема ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он добавил, что цель была на расстоянии 19 километров.
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 во время пресс-конференции командующий воздушно-космическими силами подразделения Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО принял пассажирский лайнер за вражеский объект и попытался связаться с командованием, чтобы подтвердить угрозу и дальнейшие действия.
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