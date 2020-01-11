с чего всё началось

Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде рассказал во время пресс-конференции, что система ПВО Ирана восприняла украинский пассажирский самолет как крылатую ракету.

Политика Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.

Теннис Джокович переиграл Медведева, Россия не вышла в финал ATP-cup Сербский теннисист Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева во второй игре матча между сборными России и Сербии на командном турнире ATP-cup, который проходит в Сиднее.

Общество Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.

Политика Соратник Порошенко: Зеленский оказался в глупом положении в связи со смертью султана Омана Султан Омана Кабус бен Саид аль Саид своей гибелью поставил в крайне неудобное положение президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что прилетел на Аравийский полуостров с целью переговоров на высшем уровне.

Футбол Агузаров прокомментировал слухи о кокаине у Игнатьева Агент игрока казанского "Рубина" Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался о слухах, согласно которым его клиент употреблял кокаин, из-за чего был продан из "Краснодара" в 2019 году.

Здоровье 5 здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить себе срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных здоровых привычек.