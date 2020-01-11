Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСистема ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде рассказал во время пресс-конференции, что система ПВО Ирана восприняла украинский пассажирский самолет как крылатую ракету.
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 во время пресс-конференции командующий воздушно-космическими силами подразделения Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО принял пассажирский лайнер за вражеский объект и попытался связаться с командованием, чтобы подтвердить угрозу и дальнейшие действия.
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