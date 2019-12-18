Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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Расчет за кофе по-быстрому

Российская газетавчера в 11:48

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03

Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

РИА Новостивчера в 00:00

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 13:30

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Центробанк начал взимать комиссию с банков за перевод по номеру телефона

Бугульминская газета07 января в 12:19
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики

Комсомольская правда вчера в 08:55
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным

Спорт-Экспресс вчера в 09:02
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода

Вести.Ru вчера в 23:45
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Автоновости дня 08 января в 04:09
Общество

World of Tanks поедет на Госдуму

Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РИА Новости вчера в 22:11
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ 08 января в 14:36
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости вчера в 07:44
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости вчера в 07:14
Происшествия

На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений

Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.
Российская газета вчера в 20:20
Гаджеты

AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000

Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Красная весна 07 января в 09:06
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Вести.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Власти восстановили в сирийском Алеппо десятки жилых домов

Российская газета вчера в 21:32
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

В Японии выдан ордер на арест жены Карлоса Гона

По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.
News.ru 07 января в 04:52
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 08 января в 15:23
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Экономика

«Роснефть» теряет запасы терпения

«Роснефть» просит правительство ускорить подготовку мер стимулирования месторождений в Западной Сибири в рамках инвентаризации.
Коммерсантъ 08 января в 17:24
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 08 января в 04:32
Происшествия

В Бурятии бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку

RuNews24.ru 08 января в 22:24
Общество

Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии

Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
RT на русском вчера в 11:21
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Футбол

Кейн из-за травмы выбыл до апреля

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Soccer.ru вчера в 12:51
Гаджеты

Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei

По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
iXBT.com 07 января в 16:39
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