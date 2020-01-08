с чего всё началось

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Технологии Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.

Политика Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

Происшествия В Пермском крае автобус с детьми попал в крупное ДТП Автобус с детьми попал в крупное ДТП с семью транспортными средствами в Пермском крае, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональные ведомства.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Футбол Кьяртанссон и Денисов покидают «Рубин» Нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Виталий Денисов покинули "Рубин", об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Общество Скончался султан Омана, правивший страной полвека К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».