Экономика
Российская газетаСистема быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Читать в источнике
Оценить3530
с чего всё началось
Среди банков, которые пока не планируют вводить комиссию за быстрые переводы, оказались Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Рокетбанк», «Авангард», «Веста» и «Финам», пишут «Известия».Газета Кемеровавчера в 08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона
Агентство Москвавчера в 04:31
Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Футбол
Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Технологии
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Политика
Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
Политика
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми попал в крупное ДТП
Автобус с детьми попал в крупное ДТП с семью транспортными средствами в Пермском крае, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональные ведомства.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Биатлон
Поршнев заменил Елисеева в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе
Тренер мужской сборной России Артем Истомин сообщил о замене в составе команды на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Культура
Стриптизерша пытается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов
Танцовщица Саманта Барбаш утверждает, что актриса Дженнифер Лопес опорочила ее образ в новом фильме «Стриптизерши».
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске
СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Футбол
Кьяртанссон и Денисов покидают «Рубин»
Нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Виталий Денисов покинули "Рубин", об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Политика
В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было
8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Президент России Владимир Путин появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в кардигане бренда Loro Piana.
Армия и оружие