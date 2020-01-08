Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Читать в источнике
Комментировать1012
с чего всё началось
Среди банков, которые пока не планируют вводить комиссию за быстрые переводы, оказались Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Рокетбанк», «Авангард», «Веста» и «Финам», пишут «Известия
».
Газета Кемеровавчера в 08:15

Подробнее о событии

Система быстрых платежей стала платной

Российская газета08 января в 10:21

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°вчера в 01:34

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известия09 января в 13:30

Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

РИА Новости09 января в 00:00

В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москвавчера в 04:31

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Футбол

Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста

Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Sport24.ru 02:10
Технологии

Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия

Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Ридус вчера в 15:14
Политика

Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing

РИА Новости 05:04
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
RT на русском 06:53
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Политика

Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
RT на русском 06:23
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми попал в крупное ДТП

Автобус с детьми попал в крупное ДТП с семью транспортными средствами в Пермском крае, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональные ведомства.
Радио Sputnik вчера в 07:06
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
РБК 07:25
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Биатлон

Поршнев заменил Елисеева в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Тренер мужской сборной России Артем Истомин сообщил о замене в составе команды на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sportbox.RU 05:50
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Культура

Стриптизерша пытается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Танцовщица Саманта Барбаш утверждает, что актриса Дженнифер Лопес опорочила ее образ в новом фильме «Стриптизерши».
Свободная Пресса вчера в 23:13
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
iReactor 00:33
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске

СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Известия 05:33
Футбол

Кьяртанссон и Денисов покидают «Рубин»

Нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Виталий Денисов покинули "Рубин", об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Soccer.ru 04:52
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Сбившая украинский Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов

News.ru 05:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января

Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
ODDS.ru вчера в 03:15
Политика

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru 01:49
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
BFM.ru 07:00
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Политика

В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
ТАСС 06:34
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Naked Science 04 января в 19:01
Общество

СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Президент России Владимир Путин появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в кардигане бренда Loro Piana.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие

В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

ТАСС 09 января в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное