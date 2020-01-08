Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

РИА Новости09 января в 00:00

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ru09 января в 17:03

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известия09 января в 13:30

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°вчера в 01:34

Система быстрых платежей стала платной

Российская газета08 января в 10:21

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
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Политика

В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне

Российская газета 09 января в 14:34
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 01:20
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
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В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

РИА Новости 03:18
Хоккей

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Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов пытались ампутировать ногу пациенту

В Заполярье студентам четвертого курса медвуза доверили провести операцию по ампутации ноги.
РЕН ТВ вчера в 02:57
Культура

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Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
iReactor 00:33
Армия и оружие

Пилот о сбитом по ошибке «Боинге»: «Шансов у экипажа не было»

Московский Комсомолец 01:19
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru 09 января в 11:10
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
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Общество

В Омане назначили нового султана

RT на русском 02:28
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

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Facebook и Instagram блокируют записи в поддержку генерала Сулеймани

Американская компания Facebook удаляет в социальных сетях Facebook и Instagram записи в поддержку убитого Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
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Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
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Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

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РБК вчера в 21:37
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».
Комсомольская правда 09 января в 05:22
Происшествия

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
РИА Новости вчера в 17:14
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com 09 января в 17:40
Футбол

«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»

«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
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Шоу-бизнес

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Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
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В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
РБК вчера в 23:28
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Lenta.ru вчера в 22:01
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Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет

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Происшествия

Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП

Женщина взяла под опеку девочку-инвалида и ее двух сестер после того, как их мать лишили родительских прав.
ФедералПресс вчера в 02:14
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
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