Экономика

РамблерРамблерКомиссии банков за переводы по телефону оказались грабительскими

Как минимум 10 банков-участников Системы быстрых платежей уже установили тарифы или планируют это сделать в ближайшее время. Комиссия банков составляет от 1% до 1,5% от суммы исходящего перевода, часть банков установили минимальный порог в 20-50 рублей.
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