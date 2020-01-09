Экономика
РамблерКомиссии банков за переводы по телефону оказались грабительскими
Как минимум 10 банков-участников Системы быстрых платежей уже установили тарифы или планируют это сделать в ближайшее время. Комиссия банков составляет от 1% до 1,5% от суммы исходящего перевода, часть банков установили минимальный порог в 20-50 рублей.
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Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
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