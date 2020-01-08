Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москвавчера в 04:31

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°вчера в 01:34

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известия09 января в 13:30

Расчет за кофе по-быстрому

Российская газета09 января в 11:48

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ru09 января в 17:03
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Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей.
Lenta.ru вчера в 16:19
Армия и оружие

Трамп заявил, что США могут не ограничиться лишь контролем над сирийской нефтью

Трамп поставил себе в заслугу вывод американских военных из района проведения турецкой операции "Источник мира" при одновременном сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
ТАСС вчера в 23:30
Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Советский спорт вчера в 17:33
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Пятый канал 00:45
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК 09 января в 10:19
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Матч ТВ вчера в 19:06
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла Android 10

Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
iXBT.com вчера в 20:50
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
Политика

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву

Эхо Москвы 01:04
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости вчера в 20:51
Космос

Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

Аргументы и Факты вчера в 20:47
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU 08 января в 23:34
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Общество

Боец Шлеменко назвал врагов России

Lenta.ru 00:48
Общество

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
РИА Новости вчера в 15:51
Кино

Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Piter.tv вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews вчера в 01:24
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Хоккей

Омский «Авангард» проведёт матч с «Барысом»

Оба матча со счётом 3:2 выиграли гости. В целом команды провели в КХЛ 53 матча. В активе "Авангарда" 35 побед, у "Барыса" - 18.
12 Канал Омск 00:43
Футбол

Хави может возглавить «Барселону»

Спорт-Экспресс вчера в 08:10
Происшествия

Ребенок открыл стрельбу в школе на севере Мексики

Двенадцатилетний подросток открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне (штат Коауила на севере Мексики).
Росбалт вчера в 21:12
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
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