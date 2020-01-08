Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

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Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

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Денежные переводы по номеру телефона стали платными

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Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
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В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

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Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

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Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
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CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
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В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами.
Lenta.ru 05:40
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
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С просьбой о помощи в расшифровке чёрных ящиков разбившегося в аэропорту Тегерана украинского лайнера Boeing 737 иранская сторона может обратиться к России, Германии, Канаде, Франции и Украине.
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Газета.Ru вчера в 11:16
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Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, назвав их «жителями Канадии».
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«Ростов» подпишет голкипера «Зенита»

Последние два года футболист выступал за ХИК на правах аренды, но недавно вернулся в питерский клуб.
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СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
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Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

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Незаконные мигранты привели офицеров в колонию

Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.
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В приложении TikTok найдены серьезные уязвимости

Газета.Ru вчера в 07:52
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В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
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Визит глав МИД и Минобороны Турции в Москву ожидается 13 января

Визит министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара в Москву 13 января ожидается.
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Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.
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Демидовская больница Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату 130 тысяч рублей

В свердловском Минздраве подчеркнули, что средняя зарплата врача в регионе — 70 тысяч рублей, при этом в ведомстве не стали отрицать, что по некоторым специальностям существует нехватка кадров и ее необходимо восполнять.
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