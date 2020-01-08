Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москва04:31

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

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Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

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Владивосток-Новости08 января в 01:38

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°01:34
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Российская газета 08 января в 16:33
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

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МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 03:16
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Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РБК 02:50
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Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
Московский Комсомолец 05:33
Политика

Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

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Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне объявлены открытыми

РИА Новости вчера в 15:17
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 23:11
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

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Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства.
Век 03:03
Общество

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Автоспорт

«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
REGNUM 05:49
Армия и оружие

В Иране удары по базам США назвали началом крупной операции

Ракетные удары по объектам США в Ираке были направлены на поражение «вражеской военной машины», а не на убийство американских военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сделанное во время пресс-конференции заявление командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
Аргументы и Факты вчера в 10:13
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Политика

Канада примет участие в расследовании крушения украинского боинга

Делегация Канады отправилась в Тегеран для участия в расследовании крушения боинга, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, его слова 10 января опубликованы на сайте МИД Ирана.
Красная весна 05:19
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM 03:11
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
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Технологии

«Яндекс» планирует запустить виртуального оператора связи

Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

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Lenta.ru вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом

Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
МИР 24 вчера в 12:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:54
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