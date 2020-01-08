Экономика
Российская газетаСистема быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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Центробанк начал взимать комиссию с банков за перевод по номеру телефона
Бугульминская газета07 января в 12:19
Геннадий Зюганов: Плата за быстрые банковский платежи – первый шаг к новым налогам
Новосибирское отделение КПРФ07 января в 09:51
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