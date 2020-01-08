Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

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Денежные переводы по номеру телефона стали платными

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Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
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Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»

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Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10:51
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
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Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
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Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Энергетика

Козак: правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет.
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Политика

На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»

«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Новостной фронт вчера в 10:12
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Названа основная версия крушения борта Bek Air в Казахстане

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Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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Игры

В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов

Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
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Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
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В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
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Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
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Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА

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Раскрыт секрет кардигана Путина

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Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей

Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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Политика

Зеленский получил от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил получение от США информации, важной для расследования причин крушения пассажирского самолета в Иране.
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Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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Редактора «Урюпинской правды» восстановили в должности

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Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
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