Экономика
Российская газетаСистема быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Читать в источнике
Оценить3456
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
В Польше хотят получить независимость от газа из России
Без альтернатив Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года.
Политика
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Политика
Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера
Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Кино
В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Футбол
Лодыгин покинул турецкий клуб «Газиантеп»
Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп». Контракт с 29-летним вратарем был расторгнут по обоюдному согласию.
Биатлон
Чепиков рассказал о долге СБР в размере 700 тысяч евро
Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о серьезных финансовых трудностях организации.
Технологии
Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия
Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет.
Теннис
Рублев вышел в финал турнира в Дохе
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Следствие предложило прекратить уголовное дело в отношении актрисы сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой о незаконном приобретении наркотиков и назначить ей наказание в виде судебного штрафа.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома уступил московскому «Динамо»
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.