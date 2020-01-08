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Политика Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.

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Политика США ужесточили санкции против Ирана Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.

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