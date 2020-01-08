Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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