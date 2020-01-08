Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Читать в источнике
Комментировать997

Подробнее о событии

В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москва04:31

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 13:30

Расчет за кофе по-быстрому

Российская газетавчера в 11:48

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°01:34

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Происшествия

«Скорая помощь» и еще два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Интерфакс 14:00
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Шоу-бизнес

Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино

10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
Телепрограмма 11:57
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
Игры

Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X

Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
CyberSport.ru 00:09
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Политика

Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма

Российская газета 08:41
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

РБК 10:26
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM вчера в 03:55
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
ТК Звезда 08 января в 17:00
Армия и оружие

WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника

Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
Красная весна 13:43
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
ТАСС 14:12
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Экономика

Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»

Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.
Ведомости 08:01
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Космос

NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты

News.ru 06:53
Армия и оружие

Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
Известия 14:59
Кино

Назвали самый кассовый мультфильм в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

Союзное Вече 09:56
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Авто

Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России

Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.
Автоновости дня вчера в 07:03
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Космос

Ученые ТПУ испытают на МКС 3D-принтер и нанопокрытие для иллюминаторов

РИА Томск вчера в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное