Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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Новые комиссии банков. Как не переплачивать за переводы

Life.ru05:30

Расчет за кофе по-быстрому

Российская газетавчера в 11:48

Банки начали брать комиссию за перевод по номеру телефона. Расценки

66.ru04:30

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°01:34

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 13:30

В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москва04:31
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Политика

Путин раскритиковал крымских чиновников

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
РИА Новости 07:08
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 23:11
Происшествия

В Уфе врачи спасли беременную с проникающим ранением в живот

ProUfu.ru 04:58
Политика

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

URA.Ru 02:30
Общество

МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 06:37
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Кино

Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей.
ТАСС 05:29
Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:21
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Футбол

«Барселона» назвала главную цель в зимнее трансферное окно

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с главной трансферной целью клуба в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport.es.
Евро-футбол.ру 04:25
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Политика

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве могут обсудить обострение отношений между США и Ираном.
Известия 06:29
Финансы

Курс доллара снизился по отношению к рублю

Курс евро уменьшился на 4 копейки, до 68 рублей. Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ, составил 61,234 рубля.
Профиль 02:09
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РБК 02:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Шоу-бизнес

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
ТВ Центр 02:53
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Спорт

Пользователи Metacritic назвали The Last of Us игрой десятилетия

News.ru 01:24
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей 10-11 лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

«Холодное сердце — 2» стало самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.
KudaGo вчера в 07:54
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Общество

Toyota построит город будущего у подножия Фудзи

Компания Toyota планирует построить небольшой город будущего у подножия вулкана Фудзи.
Motor вчера в 07:56
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
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