Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москва04:31

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

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Денежные переводы по номеру телефона стали платными

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Российская газетавчера в 11:48

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

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Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
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Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму

Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
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Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
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Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъ вчера в 16:39
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
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Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Контрактника из Башкирии нашли мертвым в Хабаровском крае

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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
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Журнал Авто.ру 06:41
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РИА Новости 08:34
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В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

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Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.
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