Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСистема быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Читать в источнике
Комментировать1010

Подробнее о событии

В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москвавчера в 04:31

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°вчера в 01:34

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ru09 января в 17:03

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известия09 января в 13:30

Система быстрых платежей стала платной

Российская газета08 января в 10:21

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах

В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.
Российская газета 04:56
Политика

Иранский КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер

Известия 05:19
Политика

Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Военное дело 01:10
Футбол

Испанский тренер по физподготовке приступил к работе в «Динамо»

Спорт-Экспресс 05:29
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

РБК 05:37
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия

В Самаре пять человек отравились угарным газом

Пять человек, двое из которых дети, были госпитализированы с отравлением угарным газом.
Ореанда-Новости 03:36
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru вчера в 01:35
Транспорт

МВД России зафиксировало более 100 млн нарушений ПДД в 2019 году

«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов», — говорится в заявлении.
Известия 02:35
Футбол

Футболисты иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

Футболисты иркутского "Зенита" вынуждены подрабатывать — уже полгода они не получают зарплату Игроки иркутского клуба "Зенит" ломают все стереотипы о зарплатах футболистов.
Вести Иркутск вчера в 06:55
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Газета.Ru 00:50
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

МИР 24 06:15
Политика

Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США

Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, намерен способствовать расширению торговых и деловых связей двух стран, говорится в заявлении американской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 01:31
Политика

В Турции захотели успеть забрать технологии С-500

Турция на фоне ограничения сотрудничества с США и Францией хочет успеть забрать у России как можно больше технологий противоракетной обороны (ПРО), пишет Defense News.
Lenta.ru 05:30
Политика

WSJ узнал о переговорах США и Ирана после убийства Сулеймани

Зашифрованное послание было передано через посольство Швейцарии в Иране. В последующие дни США и Иран продолжали обмениваться сообщениями.
Коммерсантъ 04:55
Спорт

МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 16:05
Технологии

Пользователи PlayStation выбрали лучшую игру десятилетия

Sony объявила итоги пользовательского голосования за лучшую игру десятилетия.
Ferra 04:48
Авто

В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

В общей сложности продают 34 немецких внедорожника по цене менее 20 тысяч евро.
Tvoe-avto.com 05:10
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Космос

Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году

Красная весна 05:50
Футбол

«Локомотив» проведет на первом сборе три контрольных игры

Время начала матче станет известно позже. Напомним, что первый сбор «Локомотива» пройдет в Испании с 14 по 27 января.
Bookmaker-ratings.ru 04:20
Политика

Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе

Аргументы и Факты вчера в 19:35
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Общество

Минпросвещения запустило сайт для педагогов «Земский учитель»

Программа «Земский учитель» запущена по инициативе Владимира Путина.
Общественное телевидение России вчера в 06:19
Гаджеты

Intel показала свою первую дискретную видеокарту

Вести.Хайтек вчера в 07:16
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное