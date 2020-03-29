В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.

Умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан будет развернута в Москве в ближайшую неделю, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Система контроля самоизоляции заработает в Москве в ближайшую неделю

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