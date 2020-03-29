Коронавирус
РИА НовостиСистема контроля самоизоляции заработает в Москве в ближайшую неделю
Умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан будет развернута в Москве в ближайшую неделю, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнфо24 вчера в 13:30
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