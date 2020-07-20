Экономика
Интерфакс«Система» объединила все свои фармактивы в «Алиум Групп»
ПАО АФК "Система" объединило все свои фармацевтические активы под управление новой компании - "Алиум Групп", говорится в сообщении корпорации.
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Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
RT на русском 07:29
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Армия и оружие
США обнаружили плагиат на свой истребитель в Китае
Американское издание Fox News обнаружило плагиат на истребитель США в Китае.
Ferra вчера в 12:15
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Общество
Выдача автокредитов упала на 12,8% в Нижегородской области
В первом полугодии в Нижегородской области было выдано чуть более 10 тыс. кредитов на покупку автомобилей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) совместно с аналитическим агентством «Автостат».
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:16
Футбол
Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
МК-Спорт вчера в 10:32
Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Энергетика
Балтийские страны отказываются от российской нефти
Страны Балтийского региона отказываются от российской нефти сорта Urals из-за низкой рентабельности ее процессинга, передает агентство Argus.
Газета.Ru 10:26
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко ждут ребенка.
Рамблер 11:43
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Поводом для обращения Кадырова в Telegram стало интервью Зеленского, в котором он говорил о своих извинениях перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад.
Инфорос 08:39
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Экономика
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Актуальные Новости 10:38
Политика
Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных
Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.
Взгляд.ру 10:30
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Наука
Респираторный препарат снижает на 79% риск тяжёлой формы COVID-19
ToDay News Ufa 10:58
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе нападающего Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды.
Чемпионат 11:02