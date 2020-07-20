ПАО АФК "Система" объединило все свои фармацевтические активы под управление новой компании - "Алиум Групп", говорится в сообщении корпорации.

«Система» объединила все свои фармактивы в «Алиум Групп»

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