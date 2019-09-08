Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

с чего всё началось

Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала. За час до этого из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней произошел второй сбой заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев

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