Политика

Вести.RuВести.RuСистема онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев

Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала. За час до этого из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней произошел второй сбой заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
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Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена

Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
ТАСС04:48

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ДИТ: Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме

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Власти Москвы объяснили зависание системы для электронного голосования

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В соцсетях сообщают о сбое системы электронного голосования в Мосгордуму

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