Политика
Вести.RuСистема онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала. За час до этого из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней произошел второй сбой заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.ТАСС04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Наука
Математики нашли границы языков Арнольда
Ранее в других работах было установлено существование так называемых языков Арнольда — геометрических областей фазового захвата, в которых число вращения динамической системы на торе, описывающей параметры джозефсоновских контактов, неизменно.
Индикатор 04:53
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм 20:52
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Общество
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:24
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Армия и оружие
МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
News.ru 13:11
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Чтобы справиться с проблемой запоров, медики советуют корректировать рацион и употреблять определенные продукты.
MedikForum.ru 13:38
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости 20:33
Происшествия
В Великобритании женщина покончила с собой из-за Brexit
В Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit).
Известия 20:47
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости 17:45
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Комсомольская правда 09:53
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42