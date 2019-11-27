ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.

с чего всё началось

В России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов, сообщает газета "Известия". Как отмечается, антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт.

Система по борьбе с воровством денег появится в России

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