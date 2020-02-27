Экономика
Коммерсантъ«Система» проведет инвестиции через «дочку»
АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ». Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
Россия продлит до 1 апреля действующие из-за коронавируса ограничения
Россия продлит до 1 апреля все действующие до 1 марта из-за коронавируса ограничения, в том числе ограничения по проведению международных мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».