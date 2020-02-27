Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ». Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов.
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«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъ17:19

Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомости19:20

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ru21:11

Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.com20:55
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
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Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
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Прилучный и Муцениеце разводятся

Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

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При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
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Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
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В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
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