Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ».
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с чего всё началось

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Коммерсантъвчера в 17:19

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«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъвчера в 17:19

Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомостивчера в 19:20

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:11

Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.comвчера в 20:55

Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Фонтанка.Рувчера в 23:19

Дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объёмом 5 млрд рублей

News.ruвчера в 23:12

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда

Тайга.инфовчера в 22:21
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Происшествия

В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

RT на русском 00:46
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Баффало» в дебютном матче Наместникова

"Колорадо" одерждал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" - 3:2. В этой встрече в составе "Эвеланш" дебютировал выменянный на дедлайне у "Оттавы" российский нападающий Владислав Наместников.
ProstoProSport вчера в 22:56
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество

В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 00:36
Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 04:51
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Газета.Ru 00:52
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Политика

В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Финансы

Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд

Реальная стоимость активов "Открытие Холдинга" — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг "занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.", говорится в документе.
РБК 01:00
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Piter.tv 00:41
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU вчера в 16:24
Энергетика

Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Аргументы и Факты 25 февраля в 08:39
Общество

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
ТАСС 01:31
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Происшествия

В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
ТАСС вчера в 05:21
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
РБК вчера в 21:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
Говорит Москва вчера в 23:20
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Экономика

В здоровом деле: бизнесу предложат льготы за фитнес сотрудников

Депутаты Госдумы с 2021 года предлагают дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru вчера в 01:31
Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru вчера в 04:26
Происшествия

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
РБК вчера в 16:57
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