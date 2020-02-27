Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ». Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов.
Коммерсантъвчера в 17:19

Подробнее о событии

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъвчера в 17:19

Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомостивчера в 19:20

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:11

Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.comвчера в 20:55

Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Фонтанка.Рувчера в 23:19

Дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объёмом 5 млрд рублей

News.ruвчера в 23:12

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда

Тайга.инфовчера в 22:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

REGNUM вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Общество

На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Космос

Второй естественный спутник появился у Земли

Алтапресс вчера в 21:52
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Чемпионат 25 февраля в 21:53
Баскетбол

Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
РЕН ТВ 24 февраля в 17:59
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 14:12
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru 25 февраля в 20:22
Происшествия

Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно 27 февраля

Известия вчера в 23:41
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском вчера в 21:12
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Украинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка

Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
Взгляд.ру вчера в 13:45
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Гаджеты

Уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств

В чипах Wi-Fi, произведенных Cypress и Broadcom, была допущена критическая ошибка, которая сделала уязвимыми к прослушке миллиарды устройств.
Вести.Ru вчера в 14:08
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Дождь вчера в 12:38
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:02
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь 25 февраля в 14:21
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости вчера в 14:16
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 25 февраля в 06:59
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Здоровье

Все больше стран становятся опасными для туристов из России

Как сообщают «Известия», на 26 февраля только в Китае число заразившихся достигло 78190 человек, из которых 2929 погибли от этой опасной болезни.
DonDay-Волгодонск вчера в 08:35
Гаджеты

Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста вчера в 12:51
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости 25 февраля в 21:39
Кино

Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
ТАСС 25 февраля в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное