Происшествия В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону. 7

Происшествия Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве. 20

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Фигурное катание Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.

Политика В Кремле сообщили о падении индекса самоизоляции "Президент [России Владимир] Путин понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но он призвал всех досидеть в этом режиме оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе", - сказал Песков.

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Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 26

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