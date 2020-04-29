Экономика
ИА Красная ВеснаСтали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний
Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», предусматривающий создание системы отбора нуждающихся в господдержке в 2020 году системно значимых компаний, а также описывающий необходимые условия ее предоставления.РБКвчера в 15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки
Взгляд.рувчера в 13:54
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Здоровье
Более 250 петербургских медиков проходят лечение от коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о состоянии медицинских работников, которые проходят лечение, на пресс-конференции ТАСС, посвящённой мерам по противодействию распространения COVID-19 в Северной столице.
78.ru 05:53
Политика
Китай препятствует победе Трампа на выборах
Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
Биатлон
Ярошенко: если российскому биатлону не помогло лечение, нужна операция
Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью NEWS.ru прокомментировал расширенный состав сборной России, рассказал о возможностях подготовки к сезону в условиях пандемии, выходе из кризиса в руководстве СБР и возвращении Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен.
News.ru вчера в 14:31
Общество
ВС указал на право отказывать в арестах на фоне эпидемии
Верховный суд указал на право учитывать карантинные мероприятия в СИЗО, избирая меру пресечения обвиняемым, причем речь идет только о фигурантах дел о нетяжких преступлениях.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров получает первые подарки на день рождения
В прошлом году популярный российский певец роскошно отпраздновал свой день рождения в Дубае на 27 этаже известной высотки Burj Al Arab.
SM News 04:45
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.
Евразия Daily 00:42
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Авто
Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер ID.4
SpeedMe 00:39
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут жителям США и Канады
NewInform 05:28