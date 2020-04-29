Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», предусматривающий создание системы отбора нуждающихся в господдержке в 2020 году системно значимых компаний, а также описывающий необходимые условия ее предоставления.

с чего всё началось

Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.

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