Экономика

Lenta.ruLenta.ruСистемообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Власти определили правила отбора системно значимых компаний для поддержки

РБК15:58

Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки

Взгляд.ру13:54

Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

BFM.ru15:20

Раскрытие коммерческой тайны стало условием получения господдержки

Говорит Москва14:24

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

Lenta.ru14:23

Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

ТАСС15:39

Озвучены требования к системообразующим компаниям

News.ru14:45
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
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Политика

США не исключают голода в КНДР из-за пандемии

США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 12:25
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Здоровье

Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом

Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда 14:46
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Кино

Трейлер комедийного сериала «Великая» появился в сети

Ревизор.ру вчера в 13:06
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Шоу-бизнес

Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства

Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.
ФАН 16:53
Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
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Общество

Роскомнадзор начал блокировку мобильного приложения iHerb

Напомним, как сообщал журнал «Компания», Ульяновский областной суд потребовал от владельца iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей.
Компания 16:49
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Футбол

Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет

Бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 16:17
Общество

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

"Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра – "сильнейшей за последние 500 лет".
РИА Новости 16:15
Происшествия

Полиция Вены оцепила дворец Хофбург из-за угрозы взрыва

Сообщения о заложенной во дворце Хофбург бомбе поступили в полицию Вены, правоохранители проводят эвакуацию.
ФАН 10:46
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Здоровье

Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах

Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
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Здоровье

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
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Авто

УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
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Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео- и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек.
Lenta.ru 03:53
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Кино

Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»

ИА Красная Весна 13:56
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

РИА Новости 15:56
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Экономика

X5 перевела часть работников «Перекрестка» на сокращенную неделю

Крупнейший российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group перевел сотрудников сети «Перекресток» на четырехдневную неделю.
Компания 15:20
Политика

Премьер Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла, пишет ФАН.
Пятый канал 00:17
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Общество

Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу

Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу. Это следует из данных оперативного штаба столицы в Telegram-канале.
Lenta.ru 16:31
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
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