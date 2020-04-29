Экономика
Lenta.ruСистемообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Политика
США не исключают голода в КНДР из-за пандемии
США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 12:25
Здоровье
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда 14:46
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Кино
Трейлер комедийного сериала «Великая» появился в сети
Ревизор.ру вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства
Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.
ФАН 16:53
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Общество
Роскомнадзор начал блокировку мобильного приложения iHerb
Напомним, как сообщал журнал «Компания», Ульяновский областной суд потребовал от владельца iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей.
Компания 16:49
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Футбол
Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет
Бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 16:17
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
"Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра – "сильнейшей за последние 500 лет".
РИА Новости 16:15
Происшествия
Полиция Вены оцепила дворец Хофбург из-за угрозы взрыва
Сообщения о заложенной во дворце Хофбург бомбе поступили в полицию Вены, правоохранители проводят эвакуацию.
ФАН 10:46
Здоровье
Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах
Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
Здоровье
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео- и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек.
Lenta.ru 03:53
Кино
Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»
ИА Красная Весна 13:56
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Экономика
X5 перевела часть работников «Перекрестка» на сокращенную неделю
Крупнейший российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group перевел сотрудников сети «Перекресток» на четырехдневную неделю.
Компания 15:20
Политика
Премьер Чехии оценил необходимость выдворения посла России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла, пишет ФАН.
Пятый канал 00:17
Общество
Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу
Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу. Это следует из данных оперативного штаба столицы в Telegram-канале.
Lenta.ru 16:31
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52