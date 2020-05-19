В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ. Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии.

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Происшествия Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами. 2