В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ. Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии.

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 892

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K

Общество Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. 4

Шоу-бизнес Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро празднует 43-летие Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, получившая мировую известность благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел", празднует свой день рождения.

Шоу-бизнес Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5". 5

Футбол «Витесс» уволил тренера, возглавившего команду после ухода Слуцкого Стюринг был назначен на пост главного тренера 30 декабря спустя месяц после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого.

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 705

Политика Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. 1K

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 118

Общество Биолог спрогнозировала сроки завершения эпидемии коронавируса в России Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева. 186

Общество Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля. 23

Общество Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции. 1,4K

Армия и оружие Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 30

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 365