ЖКХ
Российская газетаСистему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ. Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии.
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Законопроект о включении в тариф на ЖКУ платы за общедомовые нужды внесен в Госдуму
Агентство Москва05:04
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