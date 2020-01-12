Общество

Газета.RuГазета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
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с чего всё началось

С министром за парту

Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, портал "Земский учитель" функционирует по принципу "одного окна": здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку.
Российская газета09:40

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Систему оплаты труда учителей изменят в России

РИА Новости18:19

С министром за парту

Российская газета09:40

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

URA.Ru12:14

Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей

Московский Комсомолец12:10

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русском11:16

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАСС11:05

Правительство запретит регионам самодеятельность с зарплатами учителей

REGNUM17:05
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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РИА Новости 05:44
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Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

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BFM.ru 10:06
Политика

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Эхо Москвы 18:05
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Российская газета 15:57
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Коммерсантъ 12:29
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«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

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Вести.Ru 17:34
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Футбол

«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Sportbox.RU 15:57
Политика

Ирак захотел купить у России С-400

Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Национальная служба новостей 04:35
Авто

В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius

На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Тарантас Ньюс 13:29
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru 17:02
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Коммерсантъ 19:09
Общество

Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
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Кино

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Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
Известия 16:00
Технологии

Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений

Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

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Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
ТАСС 19:02
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК вчера в 10:26
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Конспирологи утверждают, что со стороны инопланетян увеличился интерес к землянам

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Происшествия

Во Владивостоке эвакуируют школы

Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:07
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Общество

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера

Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
REGNUM 04:29
Армия и оружие

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
RT на русском 10 января в 16:12
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru 15:58
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«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
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Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Экспресс газета 11:52
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