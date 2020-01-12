Общество
Газета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
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с чего всё началось
Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, портал "Земский учитель" функционирует по принципу "одного окна": здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку.Российская газета09:40
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Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Политика
Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов
Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Футбол
«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера
Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Политика
Ирак захотел купить у России С-400
Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Авто
В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius
На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
Сотовые антенны в Москве сделают менее заметными для горожан
Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
Технологии
Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений
Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Космос
Конспирологи утверждают, что со стороны инопланетян увеличился интерес к землянам
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Футбол
«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым
В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.