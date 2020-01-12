с чего всё началось

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.

Общество В Приморье только 8% мусора идёт на переработку Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.

Политика Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Политика Вице-президент Абхазии подал в отставку Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.

Политика Сергея Лаврова объявили министром нон грата Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».

Финансы Курс доллара снизился до 61,05 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.

Биатлон Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Гаджеты Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Технологии Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.

Гаджеты Специалисты подвели первые итоги выставки электроники CES 2020 Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад.