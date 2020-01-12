Общество

Газета.RuГазета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
Читать в источнике
Комментировать791
с чего всё началось
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете
" сообщила, что готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости00:59

Подробнее о событии

В профсоюзе прокомментировали идею изменить систему оплаты труда учителей

Известия04:21

В Минпросвещении сообщили об изменениях в системе оплаты труда учителей

РБКвчера в 22:53

Министра Ольгу Васильеву раскритиковали за нежелание влиять на Госдуму

REGNUM03:53

В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей

РИА Новости02:07

Заслуженный учитель России назвал условия для изменения оплаты труда педагогам

URA.Ru03:18

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русскомвчера в 11:16

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАССвчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

В Приморье только 8% мусора идёт на переработку

Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
REGNUM 02:42
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Lenta.ru 04:11
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Здоровье

Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс вчера в 09:12
Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
REGNUM 01:59
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Единоборства

В Сети появилось видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора

РЕН ТВ вчера в 22:39
Экономика

«Безумная волатильность»: родий подорожал до максимума с 2008 года

В этом месяце цена родия выросла более чем на 30% и достигла максимума с 2008 года, следует из данных компании Johnson Matthey.
Forbes 04:05
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
Политика

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
РЕН ТВ вчера в 20:47
Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
ТАСС 02:04
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Биатлон

Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте

Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
RT на русском вчера в 09:37
Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в покупке игрока «Спартака» Крала, пишут СМИ

РИА Новости 01:56
Гаджеты

Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью

Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com 02:28
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Технологии

Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Русская Планета вчера в 19:39
Политика

В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде

В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
RT на русском 04:20
Гаджеты

Специалисты подвели первые итоги выставки электроники CES 2020

Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад.
OAnews вчера в 17:09
Политика

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Российская газета 03:53
Шоу-бизнес

Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Актуальные Новости 00:44
Общество

Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания

Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ в августе произошел взрыв, вновь закрыли для свободного плавания.
Накануне.Ru 03:14
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Общество

Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
РИА Новости 04:11
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное