Общество
Газета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
Читать в источнике
Оценить799
с чего всё началось
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете" сообщила, что готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.РИА Новости00:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
В Приморье только 8% мусора идёт на переработку
Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Единоборства
В Сети появилось видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора
Экономика
«Безумная волатильность»: родий подорожал до максимума с 2008 года
В этом месяце цена родия выросла более чем на 30% и достигла максимума с 2008 года, следует из данных компании Johnson Matthey.
Политика
США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана
США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Биатлон
Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте
Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Гаджеты
Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra удивляет производительностью
Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S20 только в следующем месяце, однако в Сети уже появились результаты тестирования флагманской модели, которая будет выпущена под названием Samsung Galaxy S20 Ultra.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Технологии
Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Политика
В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде
В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Гаджеты
Специалисты подвели первые итоги выставки электроники CES 2020
Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Общество
Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания
Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ в августе произошел взрыв, вновь закрыли для свободного плавания.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Общество
Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.