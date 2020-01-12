Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей.

с чего всё началось

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