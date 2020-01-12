Общество

Газета.RuГазета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
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с чего всё началось

С министром за парту

Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей.
Российская газета09:40

Подробнее о событии

Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей

Московский Комсомолец12:10

Эксперты: Васильева возрождает лучшие традиции российского образования

РИА Новости16:47

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

URA.Ru12:14

Правительство запретит регионам самодеятельность с зарплатами учителей

REGNUM17:05

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русском11:16

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАСС11:05

С министром за парту

Российская газета09:40
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Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Армия и оружие

США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

RT на русском 14:11
Экономика

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости 16:06
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости 17:02
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Общество

Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Волгодонская правда 08:57
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru 05:11
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru 07:12
Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток вчера в 05:38
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Политика

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики.
Интерфакс 11:10
Политика

Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа

На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
BFM.ru вчера в 13:39
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 10 января в 03:23
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Армия и оружие

Опубликовано видео сближения кораблей США и России в Аравийском море

Известия 10 января в 14:33
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новости 10:01
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
РИА Новости 15:16
Футбол

Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Иркутск Сегодня вчера в 21:00
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Здоровье

Структура Ростеха планирует строительство трёх больниц в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
Live24 вчера в 08:02
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