Общество
РИА НовостиСистему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
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Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты12:03
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Экономика
Минэкономики делят регионалы
На здания министерства нашлись шесть претендентов Комплекс бывших зданий Минэкономики в районе Триумфальной площади в Москве общей площадью 29,5 тыс. кв. м и начальной стоимостью около 3 млрд руб. привлек шесть претендентов.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00
Общество
На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр
SakhalinMedia.ru 19:00
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости 15:36
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Армия и оружие
В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград
Сценарий развития событий в случае атаки НАТО на Калининград проработали военные эксперты из Китая, информация размещена 9 ноября на китайском портале Sohu.
Красная весна 17:58
Армия и оружие
Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету
Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru 07 ноября в 00:48
Здоровье
Зоо-терапия укрепит иммунитет перед зимой
Витамины активизируют Профилактические меры и регулярное закаливание организма помогут выработать естественные барьеры иммунитета.
Курьер. Среда. Бердск 06 ноября в 22:53
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Экономика
Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам
Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.
REGNUM 03:04
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews 12:51
Общество
Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в регионах
Во всех остальных регионах число женщин преобладает над мужчинами. Примерно равное соотношение можно отметить в четырех регионах страны.
ФедералПресс 02:51
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 01:21
Единоборства
Волков в доминирующем стиле победил Харди
Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
ProstoProSport 16:44
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Армия и оружие
Эрдоган допустил продолжение операции «Источник мира» в Сирии
Если группировки не покинут регион, то Анкара готова вернуться к проведению операции «Источник мира».
RuNews24.ru 03:24
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета 07 ноября в 15:27
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах
Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru 04:31
Политика
Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.
Газета.Ru 18:56
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета вчера в 12:25
Происшествия
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44