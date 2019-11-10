Общество

РИА НовостиРИА НовостиСистему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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