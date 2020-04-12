Коронавирус
МИР 24Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля
Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
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Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины.
— Андрей Воробьев, российский политикТелеканал 360° вчера в 12:50
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Воробьев рассказал, как оформить электронный пропуск для передвижения
Подмосковье Сегоднявчера в 13:07
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Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 10 апреля
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Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
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Шнуров посвятил врачам новую песню
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Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
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Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве
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Lenta.ru 03:37
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В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
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Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Еще трое заболели коронавирусом в Липецкой области
В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 05:11
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
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В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
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Комсомольская правда вчера в 18:57
Общество
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек
Впервые в России суточный прирост по выявлению новых случаев коронавируса в 52 регионах превысил 2 тысячи.
Комсомольская правда 03:49
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
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«Городея» обыграла минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК вчера в 05:34