Коронавирус

МИР 24МИР 24Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля

Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать218
Андрей Воробьев
Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины.
— Андрей Воробьев, российский политикТелеканал 360° вчера в 12:50

Подробнее о событии

Для поездок по региону серпуховичам надо оформить пропуск

Московский Комсомолец02:53

Систему электронных пропусков введут в Подмосковье с 15 апреля

Вечерняя Москвавчера в 13:22

Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения

РБКвчера в 13:45

В Подмосковье с 15 апреля вводится система электронных пропусков

RT на русскомвчера в 13:27

Коронавирус в России и мире. Главное на 12 апреля

Телеканал 360°вчера в 21:11

Воробьев рассказал, как оформить электронный пропуск для передвижения

Подмосковье Сегоднявчера в 13:07

Электронный пропуск в Подмосковье будет действовать до 30 апреля

РИАМОвчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 10 апреля

Утром в пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Калужский перекресток 10 апреля в 03:35
32
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
3,1K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
108
Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 11:50
1,4K
Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
34
Общество

В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
200
Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
2,5K
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
75
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
361
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
31
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 10 апреля в 13:29
139
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
110
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,2K
Музыка

Шнуров посвятил врачам новую песню

Peterburg2.ru вчера в 03:18
7
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Армия и оружие

Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ

Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru 10 апреля в 04:59
1
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
1,2K
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.
Lenta.ru 03:37
Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
66
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,7K
Здоровье

Еще трое заболели коронавирусом в Липецкой области

В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 05:11
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
653
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
117
Общество

В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
382
Общество

Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек

Впервые в России суточный прирост по выявлению новых случаев коронавируса в 52 регионах превысил 2 тысячи.
Комсомольская правда 03:49
117
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
150
Футбол

«Городея» обыграла минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Газета.Ru вчера в 13:55
Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК вчера в 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное